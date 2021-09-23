В турецкой провинции изъяли 566 килограммов героина

В ходе специальной операции полиция юго-восточной турецкой провинции Хаккари изъяла рекордную партию героина. Об этом рассказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на своей странице в Twitter.

По словам главы МВД страны, размер конфискованной партии составил 566 килограммов. Ее хранили в провинциальном районе Юксекова. Сойлу поздравил сотрудников полиции с успешным завершением операции.

Издание Daily Sabah написало, что в 2020 году в Хаккари прошла серия рейдов правоохранителей против наркобизнеса Рабочей партии Курдистана.

В июле 2021 года украинские силовики арестовали двоих турок, пытавшихся провезти на территорию республики крупную партию героина размером 368 килограммов. Сообщается, что стоимость партии составляла 2,7 миллиарда рублей. Украинская прокуратура заявила, что пойманные наркоторговцы — члены международного картеля, доставляющего наркотики из Азии в Европу.