В Турции детей младше года по ошибке прививали от коронавируса

Некоторые дети младше одного года в Турции по ошибке получали прививку от коронавируса вместо вакцины от гепатита B. Об этом сообщил профессор медицинского факультета Эгейского университета в Измире доктор Зафер Куругель в эфире телеканала NTV.

Заявления профессора спровоцировали начало уголовного расследования в турецких госпиталях, куда поставлялись препараты от COVID-19. «Каких-либо побочных эффектов выявлено не было даже с учетом того, что дети получали высокие дозировки вакцин», — рассказывал Куругель в своем интервью.

В марте 2021 года шестимесячного младенца в Чили по ошибке вакцинировали китайским препаратом против коронавируса от компании Sinovac. Это произошло во время плановой вакцинации для детей его возраста. После получения вакцины ребенка поместили под наблюдение врачей, однако побочных реакций у него не обнаружили.