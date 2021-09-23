Раскрыты подробности о ранении бывшего российского министра и убийстве его жены

Следствие рассматривает версию о попытке самоубийства бывшего министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола, предпринятую им после убийства жены. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах, раскрывая подробности ЧП.

По словам соседей, они слышали женские крики о помощи. Тыт-оола подозревают в том, что в ходе бытовой ссоры он ударил супругу, в результате чего она получила открытую черепно-мозговую травму и скончалась на месте. После этого подозреваемый совершил попытку суицида.

В настоящее время Тыт-оол находится в реанимации. Из-за его крайне тяжелого состояния следователи пока не могут его опросить и выяснить обстоятельства произошедшего. Криминалисты проводят осмотр квартиры, там найдено несколько предметов в крови, поэтому пока не установлено, чем подозреваемый мог ударить жену.

Тыт-оол был назначен министром сельского хозяйства Тувы в 2015 году. В июле 2016-го его арестовали и отправили в отставку. Его обвинили в мошенничестве на прежнем месте работы — главы администрации Тес-Хемского района республики. По данным следствия, он фиктивно устроил к себе на работу родственника, а его зарплату на протяжении года присваивал. Ущерб составил 48 тысяч рублей. Еще Тыт-оолу вменили хищение 1,3 миллиона рублей путем махинаций с целевой программой по трудоустройству безработных.

В 2019 году экс-министра приговорили к четырем годам лишения свободы, но позже срок снизили до двух лет и восьми месяцев. Это наказание Тыт-оол отбыл.

Ранее 23 сентября сообщалось, что в своей квартире в городе Кызыле нашли экс-министра изрезанным, а его жену мертвой. С колото-резанным ранением груди Тыт-оола госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

