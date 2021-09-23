В Туве убили бывшего министра и его жену

Изрезанное тело бывшего министра сельского хозяйства Тувы нашли в его квартире, сообщил РЕН ТВ старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Республике Тыва Алла Нурсат. Вместе с ним был обнаружен труп его жены.

«22 сентября текущего года около 20 часов в правоохранительные органы города Кызыл Республики Тыва поступило сообщение об обнаружении в квартире по месту проживания на улице Бай-Хаакская тела хозяйки с внешними признаками насильственной смерти и ее супруга с колото-резанным ранением в области груди. В настоящее время мужчина госпитализирован в медицинское учреждение. Ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 Уголовного Кодекса России «Убийство». Проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в Москве мужчина убил и расчленил своего брата. По версии следствия, преступник во время ссоры несколько раз ударил родственника по голове неким предметом. Пострадавший скончался на месте, а его брат, как предполагается, решил расчленить тело, чтобы скрыть преступление.