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Толстовку с призывом к вакцинации за 50 тысяч рублей раскритиковали в сети

Бренд Valentino представил худи со словом Vaccinated и подвергся критике
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Фото: Reuters

Итальянский модный дом Valentino представил вещь с призывом к вакцинации и подвергся критике со стороны пользователей сети. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

Известно, что в ассортимент бренда включат черное худи с логотипом в виде буквы V и словом Vaccinated («Вакцинирован») красного цвета. Стоимость предмета гардероба составит 590 евро (50,2 тысячи рублей). Всю прибыль с продаж толстовки направят в организацию ЮНИСЕФ, которая обеспечивает вакциной людей из социально незащищенных слоев общества.

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По информации издания, изначально дизайн худи разработал модельер из Лос-Анджелеса Клони (Cloney), после чего креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли (Pierpaolo Piccioli) выкупил все акции компании, чтобы получить право продавать одежду с описанным логотипом.

В интервью New York Times Пиччоли заявил, что планирует представить упомянутый предмет гардероба публике на Неделе моды в Париже, которая пройдет с 27 сентября по 5 октября. По его мнению, подобное мероприятие — идеальное место для высказывания собственного мнения. «Я считаю, что вакцинация — это наш гражданский долг», — подчеркнул модельер.

Читатели Daily Mail не оценили дизайн одежды, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «На толстовке должно быть написано "идиот"», «Худи для тех, кому промыли мозги, так еще и за 590 евро», «Клоуны! Посмотрим, что станет с вакцинированными через пять лет», «Никто не заставит меня вакцинироваться, в том числе Valentino», «Идиоты!» — прокомментировали они.

Ранее пользователи сети увидели в штанах из новой коллекции Balenciaga оскорбление целой расы. Речь идет о спортивных брюках Trompe-L'Oeil, которые оформлены вставкой на поясе, напоминающей нижнее белье: такая деталь на одежде создает иллюзию спущенных штанов, которые носили чернокожие представители хип-хоп-сообщества США в 1990-е годы. В связи с этим покупатели обвинили люксовый бренд в культурной апроприации.

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