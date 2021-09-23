На Украине создадут специальные тюрьмы для воров в законе

На Украине в следующем году появятся современные тюрьмы для воров в законе

На Украине в следующем году могут появиться специальные современные тюрьмы для так называемых воров в законе, сообщила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая в программе «Право на Право» телеканала «Дом».

Она подчеркнула, что криминальные «авторитеты» опасны как на свободе, так и в тюрьмах, поскольку пользуются огромным влиянием, сказывающимся как на заключенных, так и на администрации тюрем. Поэтому их необходимо изолировать, чтобы исключить это влияние, а для этого нужны специальные возможности, техника.

«Чтобы это устранить, нужно создать специальные условия, специальный режим, при котором они просто не смогут этого делать. И здесь комплекс мероприятий: с одной стороны — усиленные технические средства, например, та же глушильная аппаратура с мобильной связью», — уточнила замминистра.

По ее словам, уже в следующем году на Украине могут быть созданы первые подобные учреждения. Она заявила, что в данный момент идет работа над созданием двух таких тюрем. Прорабатываются все технические средства, а также эмоциональное и психологическое состояние персонала таких учреждений.

Она пояснила, что требования к безопасности таких учреждений будут очень высокими. В частности: камерный тип содержания заключенных, изолированные помещения, а также современные технические средства.

Ранее Верховный суд Республики Дагестан приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии с штрафом в 300 тысяч рублей 53-летнего Шамиля Магомедова, который известен в криминальном мире как вор в законе Шамиль Смолянский или Смолян. Крестника бывшего лидера преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан) признали виновным по так называемой антиворовской статье.