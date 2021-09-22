Крестника Деда Хасана Смоляна осудили по антиворовской статье

Коронованный Дедом Хасаном вор в законе Смолян осужден на восемь с половиной лет

Верховный суд Республики Дагестан приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии с штрафом в 300 тысяч рублей 53-летнего Шамиля Магомедова, который известен в криминальном мире как вор в законе Шамиль Смолянский или Смолян. Об этом в среду, 22 сентября, сообщает пресс-служба суда.

Крестника бывшего лидера преступного мира России Аслана Усояна (Дед Хасан) признали виновным по так называемой антиворовской статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. По версии следствия, Смолян с 2011 года занимается распределением криминальных сфер влияния. И использует статус вора в законе для организации и руководства преступной деятельностью.

В Следственном комитете России деятельность Магомедова называли несущей угрозу безопасности Российской Федерации. 20 сентября 2019 года в исправительной колонии №7 (ИК-7) в Дагестане несколько осужденных пытались устроить бунт. Одним из организаторов был Смолян.

Свой преступный путь Магомедов начал в 15 лет, когда его осудили за кражу. В мае 2011 года в московском ресторане «Каретный двор» его короновали воры в законе Олег Сухочев (Сухач), Мирон Кочоян (Мирон), Василий Христофоров (Вася Воскрес) и тогдашний лидер преступного мира России Аслан Усоян (Дед Хасан).