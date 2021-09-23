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Невеста решила удалить друзей из соцсетей за отказ платить за ее свадьбу

Невеста решила удалить друзей из соцсетей за отказ платить сотни тысяч рублей за свадьбу
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Фото: Pixabay

Невеста решила удалить своих друзей из соцсетей за их отказ отправиться отмечать церемонию бракосочетания за границу за свой счет. Соответствующий пост появился на Reddit.

Девушка с никнеймом MrsKurtz объяснила, что пригласила на свою свадьбу 150 гостей. По ее словам, она решила отмечать праздник в Таиланде, и в связи с этим друзья и родственники должны были заплатить по три тысячи фунтов стерлингов (298 тысяч рублей). Она добавила, что на ее приглашение ответили только девять человек.

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«Я понимаю, что это слишком большая сумма, но лично я отдала бы любые деньги, лишь бы разделить радость со своими друзьями. Я решила изменить место празднования свадьбы с Таиланда на Гавайи, чтобы гости заплатили не три, а две тысячи фунтов стерлингов (198 тысяч рублей). Однако после этого на мое приглашение ответили только семь человек!» — высказалась девушка.

Невеста подчеркнула, что обиделась на своих друзей, и пригрозила им отозвать свои приглашения и удалить из всех соцсетей. Пользователи сети раскритиковали ее поведение в комментариях под постом. «Я не могу себе представить, что кто-то заставляет людей платить за то, чтобы они наблюдали за чьей-то свадьбой!», «Ты не шутишь?», «Это звучит как-то эгоистично», «Я в шоке, что ты считаешь себя правой в этой ситуации», «Зато удаление из друзей на Facebook не стоит три тысячи фунтов стерлингов! Это бесплатно!» — писали они.

Ранее в сентябре гостья пришла на свадьбу сестры в подвенечном наряде и была обругана в сети. Анонимный автор разместил в соцсети фотографию, сделанную во время мероприятия в Шотландии. На нем позируют несколько гостей, в том числе и родственница невесты, которая одета в длинное платье молочного цвета и светло-серую меховую шубу.

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