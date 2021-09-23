Невеста решила удалить друзей из соцсетей за отказ платить за ее свадьбу

Невеста решила удалить своих друзей из соцсетей за их отказ отправиться отмечать церемонию бракосочетания за границу за свой счет. Соответствующий пост появился на Reddit.

Девушка с никнеймом MrsKurtz объяснила, что пригласила на свою свадьбу 150 гостей. По ее словам, она решила отмечать праздник в Таиланде, и в связи с этим друзья и родственники должны были заплатить по три тысячи фунтов стерлингов (298 тысяч рублей). Она добавила, что на ее приглашение ответили только девять человек.

«Я понимаю, что это слишком большая сумма, но лично я отдала бы любые деньги, лишь бы разделить радость со своими друзьями. Я решила изменить место празднования свадьбы с Таиланда на Гавайи, чтобы гости заплатили не три, а две тысячи фунтов стерлингов (198 тысяч рублей). Однако после этого на мое приглашение ответили только семь человек!» — высказалась девушка.

Невеста подчеркнула, что обиделась на своих друзей, и пригрозила им отозвать свои приглашения и удалить из всех соцсетей. Пользователи сети раскритиковали ее поведение в комментариях под постом. «Я не могу себе представить, что кто-то заставляет людей платить за то, чтобы они наблюдали за чьей-то свадьбой!», «Ты не шутишь?», «Это звучит как-то эгоистично», «Я в шоке, что ты считаешь себя правой в этой ситуации», «Зато удаление из друзей на Facebook не стоит три тысячи фунтов стерлингов! Это бесплатно!» — писали они.

Ранее в сентябре гостья пришла на свадьбу сестры в подвенечном наряде и была обругана в сети. Анонимный автор разместил в соцсети фотографию, сделанную во время мероприятия в Шотландии. На нем позируют несколько гостей, в том числе и родственница невесты, которая одета в длинное платье молочного цвета и светло-серую меховую шубу.