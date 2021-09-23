В США уличили Россию в «злонамеренной деятельности» против Украины

Сенатор-демократ Джин Шахин вместе с группой коллег представила на рассмотрение конгресса США проект резолюции, в которой Москву обвинили в «злонамеренной деятельности» Москвы против Киева. Об этом сообщает RT.

В документе, подготовленном по случаю 30-летия независимости Украины, говорится о ряде значимых для страны событий с 1990 года. В частности, речь идет о независимости государства, об «Оранжевой революции» и о так называемой «Революции достоинства».

Также авторы документа уличили «злонамеренную деятельность» России, которая якобы направлена против Украины. Как полагают американские политики, к ней можно отнести российское «вторжение» на территорию соседнего государства и «оккупацию» Крыма.

При этом сенаторы напомнили о шагах Киева в сторону «демократии», например, о сотрудничестве Украины с НАТО и ЕС. Также они отметили прогресс в проведении ряда реформ.

Члены конгресса призвали американские власти усилить санкционное давление на Россию до тех пор, пока страна «не выполнит свои международные обязательства уважать территориальную целостность Украины».

Ранее государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что Штаты готовы сделать все необходимое, чтобы защитить Украину в случае возможной вооруженной агрессии со стороны России. Он заявил, что США будут придерживаться своих обязательств, в том числе тех, которые президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с американским лидером Джо Байденом.