Джо Байдена обвинили в неуплате налогов

Представители Республиканской партии США обвинили президента Джо Байдена, победившего на выборах в качестве кандидата от демократов, в неуплате налогов на 500 тысяч долларов, сообщает New York Post.

Речь идет о выплатах в рамках программы здравоохранения Medicare, которые нынешний глава Белого дома якобы задолжал до своего вступления в должность. Член палаты представителей США Джим Бэнкс объяснил, что, согласно отчету исследовательской службы Конгресса, Байден неправомерно использовал так называемые S-корпорации, чтобы не платить налоги с гонораров за выступления и продажу книг в 2017-2018 годах.

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В общей сложности Джо и Джилл Байдены провели через них более 13 миллионов долларов, однако в качестве дохода задекларировали менее 800 тысяч. При этом в самом докладе имя президента США в качестве нарушителя не упоминается, но приводятся подобные случаи использования S-корпораций и подозрительно низкого дохода, с которого платятся налоги.

Кроме того, в документе говорится, что налоговые декларации президента подлежат автоматической проверке только за тот период, когда он находится в должности, то есть с 2021 года. В этом году в Белом доме уже указали, что проверка S-корпораций Байдена проводиться не будет, так как они больше не действуют.

S-корпорацией в США называется такой тип компаний, которые не платят налог на прибыль, поскольку передают ее своим акционерам (физическим лицам), чтобы уже они уплачивали по ставке подоходного налога для физических лиц. Для получения такого статуса компании должны выполнить ряд строгих требований.

Претензии к Джо Байдену республиканцы озвучили на фоне призыва главы Белого дома к богатым американцам «платить честные налоги». Президент США заявил, что один процент самых богатых людей уклоняется от уплаты 160 миллиардов долларов налогов, которые они должны отдавать каждый год. Он объяснил, что такая ситуация складывается из-за отсутствия у налоговых органов точных данных о доходах богачей.