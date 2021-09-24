Накачанный пресс помешал любительнице фитнеса заметить беременность

Любительница фитнеса из Намибии не догадывалась о своей беременности, пока до родов не остались считаные недели. Об этом сообщает издание The Mirror.

Заметить беременность помешала хорошая физическая подготовка. «Мне и в голову не приходило, что я могу быть беременна, — утверждает 22-летняя Ревонни Адамс. — Месячные не прерывались, и у меня все еще оставался накачанный пресс».

Женщина узнала правду лишь после того, как обратилась к врачу с жалобой на несварение желудка. После осмотра оказалось, что дело не в пищеварении, а в беременности. «Не было совершенно никаких признаков, — недоумевала она. — Не тошнило по утрам, веса не прибавляла, даже живот не рос. Совсем ничего».

Первоначально врач сочла, что Адамс на 36 неделе беременности, и роды могут начаться в любой момент. УЗИ скорректировало оценку до 30 недель. К удивлению женщины, после посещения больницы у нее начал стремительно расти живот. «Как только я узнала, что жду ребенка, клянусь, живот начал агрессивно увеличиваться за оставшиеся недели беременности», — рассказывает она.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Уиган, графство Большой Манчестер, не знала, что ждет ребенка, пока у нее внезапно не начались роды. 28-летняя Таша Дэвис не заметила у себя ни одного признака беременности. Ее не тошнило по утрам, месячные не прерывались, а в увеличившемся весе она винила карантин.