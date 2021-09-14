Не знавшая о беременности женщина вышла из душа и неожиданно родила сына

The New Zealand Herald: новозеландка не знала о беременности и неожиданно родила в спальне

Не знавшая о беременности 41-летняя Карла Акухата из Новой Зеландии неожиданно родила сына на полу спальни. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

Во вторник, 7 сентября, Акухата была в доме своей матери и почувствовала сильную боль и спазмы в животе. «С момента последней менструации прошла вечность. Я подумала, что месячные вернулись, чтобы отомстить», — пошутила она.

В надежде избавиться от боли и расслабиться женщина решила принять душ и немного поспать. Однако, когда она вышла из душа и направилась в спальню, боль только усилилась. Тогда она встала на колени, уперлась локтями в кровать и начала инстинктивно тужиться. Вскоре, к своему удивлению, Акухата нащупала голову ребенка. Через 15 минут новозеландка родила мальчика, которого назвала Тамаранги.

Несмотря на то, что рождение ребенка стало для новозеландки полной неожиданностью, она вспомнила, что сталкивалась с несколькими признаками беременности. Акухата страдала от упадка сил и вздутия живота, а также набрала около пяти килограммов, но тогда списала все неприятные симптомы на стресс на работе.

Ранее сообщалось, что не знавшая о беременности женщина неожиданно родила на парковке в Великобритании. По ее словам, она не подозревала, что ждет ребенка: у нее продолжались менструации, и она совсем не прибавила в весе.