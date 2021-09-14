Из жизни
 
Последние новости
Двоих мигрантов обвинили в изнасиловании и убийстве российской пенсионерки
Врач оценил опасность заболевания старшего внука Аллы Пугачевой
Мигрант угрожал ножом российскому подростку из-за замечания
Затравленная из-за формы носа школьница потратила 800 тысяч рублей на пластику
Российский танк сбросили с вышки
Ласицкене объяснила отказ от встречи с Путиным
Московским ресторанам и кафе вручат звезды «Мишлена» 
Киевлян попросили не паниковать из-за учений СБУ в столице
Допрос беглеца из подмосковного ИВС попал на видео
Новости партнеров
Прослушать новость

Не знавшая о беременности женщина вышла из душа и неожиданно родила сына

The New Zealand Herald: новозеландка не знала о беременности и неожиданно родила в спальне
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Alan Gibson / NZME Publishing Limited

Не знавшая о беременности 41-летняя Карла Акухата из Новой Зеландии неожиданно родила сына на полу спальни. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

Во вторник, 7 сентября, Акухата была в доме своей матери и почувствовала сильную боль и спазмы в животе. «С момента последней менструации прошла вечность. Я подумала, что месячные вернулись, чтобы отомстить», — пошутила она.

В надежде избавиться от боли и расслабиться женщина решила принять душ и немного поспать. Однако, когда она вышла из душа и направилась в спальню, боль только усилилась. Тогда она встала на колени, уперлась локтями в кровать и начала инстинктивно тужиться. Вскоре, к своему удивлению, Акухата нащупала голову ребенка. Через 15 минут новозеландка родила мальчика, которого назвала Тамаранги.

Несмотря на то, что рождение ребенка стало для новозеландки полной неожиданностью, она вспомнила, что сталкивалась с несколькими признаками беременности. Акухата страдала от упадка сил и вздутия живота, а также набрала около пяти килограммов, но тогда списала все неприятные симптомы на стресс на работе.

Ранее сообщалось, что не знавшая о беременности женщина неожиданно родила на парковке в Великобритании. По ее словам, она не подозревала, что ждет ребенка: у нее продолжались менструации, и она совсем не прибавила в весе.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Не знавшая о беременности женщина неожиданно родила на парковке
Не знавшая о беременности женщина родила четырех детей за год
19-летняя работница отеля узнала о беременности во время родов
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0131 июля
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon Killer

Убийца-хамелеон.

Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
12:27 8 сентября

Одноклассники сыграли Марию и Иосифа в школьной пьесе и поженились 30 лет спустя

11:00 8 сентября

Диетологи назвали разрушающие иммунитет продукты

10:07 8 сентября

Весившая 254 килограмма женщина нашла хобби и сбросила 101 килограмм за год

Из жизни00:0120 июля

«Даже ночью это смотрится ужасно»

Богачи каждый год собираются для зловещего ритуала. Что скрывается под их масками?
09:00 8 сентября

Модель пожаловалась на отсутствие подружек из-за их похотливых парней

07:00 8 сентября

62-летняя смертельно больная невеста вышла замуж за давнего возлюбленного

05:00 8 сентября

Мужчина взял голыми руками самую опасную медузу в мире и попал на видео

Из жизни00:0216 июля

Чудо в перьях.

История самой странной музейной кражи: как одержимый студент похитил сотни мертвых птиц и ушел от полиции
02:00 8 сентября

Мужчина упал в озеро в ботаническом саду и умер от редкой инфекции

01:45 8 сентября

Меган Маркл описала свою первую встречу с Кейт Миддлтон одним словом

23:10 7 сентября

Девушка потребовала три миллиона евро из-за ошибки в роддоме

Россия
Никита Хрущев«Он был лидером в деспотической системе»
50 лет назад умер Хрущев. Как он свергал врагов и сам стал жертвой заговора?
«Он начинает адаптироваться к вакцинам»
Ученые нашли новый «мю»-штамм коронавируса. Насколько он опасен для России?
«В России ты не лезешь за кошельком, а тут…»
 
Евгений Зиничев Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях.
Он пытался спасти известного режиссера, но упал со скалы
Все материалы
Мир
Жертвами сильных ливней в Пакистане стали 14 человек
В Афганистан прибыл первый рейс после вывода войск США
Боль нации.
Почему за 20 лет Америка так и не смогла отомстить за теракты 11 сентября?
Япония заявила протест России из-за нарушения воздушного пространства
«Каждый раз, заходя в самолет, я слышу крики людей в башнях»
История американки, пережившей теракт 11 сентября 2001 года
Ветеран назвал бесполезным вторжение США в Афганистан
«Нехватка вакцин — это позор»
Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
Все материалы
Бывший СССР
Уничтожение арбузов на Украине попало на видео
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
Киев оценил вероятность нового визита Зеленского в США
Путин и Лукашенко согласовали программы интеграции России и Белоруссии.
Что это значит для создания Союзного государства?
Украинский военный погиб в Донбассе
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
Украина выдвинула требования на случай «злоупотребления» «Северным потоком-2»
Все материалы
Экономика
Автогиганты отказались снижать цены
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Курс евро упал
Экоактивистка усомнилась в нейтрализации последствий разлива нефти на КТК
Китай задумал сократить число конкурентов Tesla
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
Полицейские задержали надругавшегося над двумя российскими школьниками мужчину
Операция «Последний выстрел»
Как советские разведчики сорвали планы НАТО по ядерной бомбардировке СССР
В российском кафе посетители устроили массовую драку
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Таинственный лес.
Супруги-сатанисты из Москвы убивали людей во время обрядов. Как их удалось поймать?
Бастрыкин поручил проверить задержание россиянина в Праге по ордеру Украины
«Лекарства от педофилии нет»
Почему в России стало больше жестоких преступлений против детей и как их защитить?
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Партнерский материал
Карпин снова победит.
Мальта — не соперник России. На что ставить в матчах отбора ЧМ-2022?
Игорь Турчин«Чувствую, скоро мне конец»
Легендарный советский тренер умер во время матча. Почему он предсказал себе такую смерть?
Сборная России сыграла вничью с Хорватией.
Чем запомнится первый матч Валерия Карпина на посту главного тренера
Все материалы
Культура
Несколько мужчин изнасиловали Аланис Мориссетт в 15 лет
«Колбасер по пояс голый»
Как Россия стала страной массовых рейвов, гламурного рэпа и певицы МакSим
Росгосцирк представит посвященное Юрию Никулину шоу в Санкт-Петербурге
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен»
История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
Основатель группы «25/17» перестал выходить на связь после стрельбы в Москве
Есть такая профессия.
Российский фильм о закладчике наркотиков наградили в Венеции. За что он получил приз?
«Когда я это увидел, меня просто прикончило»
Теракты 11 сентября, пандемия и уличные бунты глазами жителей Нью-Йорка
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущий КВН оценил слова Зеленского о войне с Россией
Интернет-чума XXI века.
«Яндекс» пережил крупнейшую кибератаку в истории. Что за ней стоит и почему россияне в опасности?
Женщина выгнала мужа из родильной палаты по неожиданной причине
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Россиянам рассказали о неизвестных функциях популярного мессенджера
«Плачу от счастья»
Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
Мужчина сделал «худшее в мире» предложение выйти замуж и едва не разрушил семью
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла простой способ очистить стиральную машину
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
Белла Хадид снялась для обложки модного журнала без штанов
Учителя выгнали школьниц домой из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Учительница начала продавать откровенные фото и «вытащила семью из нищеты»
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала богатый одним из самых дефицитных у россиян витаминов продукт
Мужчина попытался провезти труп в такси и попался
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Невеста отказалась звать на свадьбу парня сестры и вызвала споры в сети
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
123-килограммовый мужчина похудел на 53 килограмма и раскрыл секрет успеха
Все материалы
Появились подробности о Duster третьего поколения
Этим машинам уже 20 лет?! Премьеры Франкфурта-2001
Знаковые модели IAA-2001: BMW E65, Mercedes SL, Lamborghini Murcielago
Российским призерам Олимпиады подарили кроссоверы BMW
Электрическое будущее для суровых лесников: УАЗ на батарейке
Катаемся на электро-уазике и выясняем ближайшие планы завода
Чехия пойдет наперекор Европарламенту и не станет отказываться от машин с ДВС
Tesla Model S Plaid: 1000-сильная смарт-катапульта
В Россию приехала первая Tesla Model S Plaid
Правила дорожного движения предложили включить в ЕГЭ
Все материалы
Среда обитания
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Мы здесь власть.
Как гражданская война превратила шикарный отель в тюрьму и рассадник болезней
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Названы самые популярные у россиян места для путешествий на Новый год
Все материалы