Названа доля привитых от коронавируса врачей и учителей на Украине

На Украине от коронавируса привили 80 процентов врачей и 62 процента педагогов

Около 80 процентов украинских медиков и 62 процента школьных педагогов к настоящему времени получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Такую долю привитых назвал главный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает «Интерфакс-Украина».

Чиновник назвал темпы иммунизации в республике немного просевшими, однако заверил, что они по-прежнему превышают показатель в 100 тысяч человек в сутки. «Однако сейчас темпы наращиваются: за последнюю неделю плюс 22 процента к вакцинации первой дозой», — сказал Кузин.

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Обе дозы прививки от коронавируса, как отметил специалист, получили уже 63 процента врачей и 42 процента учителей. Всего полный курс вакцинации на Украине прошли более 5,3 миллиона человек. «Минздрав по поручению правительства разрабатывает перечень профессий, производств и организаций, работники которых будут подлежать обязательным профилактическим прививкам от COVID-19», — добавил санврач.

По последним данным, с начала пандемии на Украине было зафиксировано более 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 58 тысяч человек, а получили оба компонента вакцины около пяти миллионов граждан. Как полагают в ВОЗ, власти страны в ближайшее время смогут привить от COVID-19 не более 70 процентов населения из-за слабой разъяснительной работы о пользе вакцин.