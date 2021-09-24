На Украине усугубилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом

Суточный показатель заболеваемости коронавирусом на Украине впервые за долгое время превысил 9 тысяч случаев, что говорит о значительном усугублении эпидемиологической ситуации в стране. Статистические данные публикует в Telegram-канале пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, несмотря на перевод страны в желтую зону карантина, 24 сентября в стране зафиксировали на три тысячи больше новых случаев, чем в предыдущие дни (21 и 22 сентября). Наибольшее число заболевших было выявлено в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

Число заболевших детей выросло в два раза, если сравнивать с показателем от 21 сентября, и составило 849 случаев. Показатель летальных исходов сохранился примерно на том же уровне, а число госпитализаций удвоилось.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Украины утвердила переход страны в желтую зону (умеренного риска) карантина из-за увеличения числа заболеваний коронавирусом с 23 сентября .

Согласно принятому решению, общественные заведения в желтых зонах смогут продолжить работу при условии вакцинации не менее 80 процентов персонала и наличия паспорта вакцинации у всех посетителей или при обеспечении заведениями дистанции и ограничении количества посетителей. Ранее стало известно о том, что правительство Украины продлило карантин и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря.

