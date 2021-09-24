Мужчина выпил полтора литра колы за 10 минут и умер спустя сутки

В Китае 22-летний мужчина выпил полтора литра кока-колы за 10 минут и неожиданно умер спустя сутки. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина, личность которого не установлена, обратился в больницу через шесть часов после употребления газировки с жалобами на сильную боль и распухший живот. Он рассказал врачам больницы, что быстро выпил полтора литра колы, чтобы охладиться в жару.

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В ходе осмотра и анализов у китайца диагностировали пневматоз — образование воздушных кист в стенке кишки и инфаркт печени — поражение печени, вызванное неадекватным поступлением крови или кислорода. Врачи оказали пациенту необходимую помощь, но через 12 часов его состояние ухудшилось, и анализы показали, что печень серьезно поражена. Спустя шесть часов мужчина скончался.

Медики утверждают, что из-за того, что китаец быстро выпил колу, в его организме скопилось слишком много углекислого газа, что спровоцировало кислородное голодание печени и стало причиной смерти. Они добавили, что газ из кишечника просочился в воротную вену, один из главных кровеносных сосудов печени.

Биохимик Натан Дэвис из Университетского колледжа Лондона опроверг предположения китайских врачей. Он заявил, что вероятность того, что смерть наступила в результате употребления газированного напитка, ничтожна мала. По его словам, причиной смерти могла стать бактериальная инфекция, известная причина скопления газа внутри организма, а не безалкогольный напиток.

«Обычно такое случается, когда бактерии попадают из желудочно-кишечного тракта туда, где они не должны находиться, в данном случае в выстилку тонкой кишки. Газ, образующийся в кишечнике, может затем просочиться в другие связанные участки тела, например, в воротную вену», — отметил Дэвис.

Профессор Дэвис сказал, что вред от регулярного употребления газированных напитков для здоровья в основном незначителен и более долгосрочен — от них могут испортиться зубы и может нарушиться минерализация костей.

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