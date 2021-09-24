Главу Каталонии Пучдемона освободили

Суд на острове Сардиния в Италии постановил освободить бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона из-под стражи. Об этом сообщает агентство Efe.

Адвокат политика Агостинанджело Маррас рассказал, что указанное решение принял апелляционный суд сардинского города Сассари. При этом Пучдемону запретили покидать остров в ближайшие дни, до окончания разбирательства по его ситуации. По информации адвоката, суд признал его задержание отвечающим нормам закона.

Ранее стало известно, что каталонского политика задержали по постановлению Верховного суда Испании. Итальянские власти должны были решить вопрос о его возможной экстрадиции на испанскую территорию.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Тогда более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. После этого Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии и призвал все страны мира признать ее суверенным государством. Позже Верховный суд Испании признал организаторов референдума о независимости автономии виновными в мятеже и приговорил их к длительным тюремным срокам, а бывший глава правительства Каталонии бежал из страны.