Сепаратистов Каталонии заподозрили в сотрудничестве с российскими шпионами

Гражданская гвардия Испании (подразделение испанского МВД — прим. «Ленты.ру») расследует предполагаемое сотрудничество окружения лидера сепаратистов Каталонии Карлеса Пучдемона (Carles Puigdemont) с российскими спецслужбами. Об этом сообщает NIUS Diario.

Политик и историк Жозеп Льюис Алай (Josep Lluis Alay), считают силовики, поддерживал связь с живущим в Каталонии бизнесменом Александром Дмитренко, которого Минюст Испании признал российским шпионом и лишил испанского гражданства. Подозревается, что российские спецслужбы таким образом пытались повлиять на попытку Каталонии отделиться от Испании.

По данным издания, полученными из доклада следователей в суд в Барселоне, Алай, близко общавшийся с Пучдемоном, советовал ему налаживать связи с Россией ради контрактов в сфере энергетики. Он также предлагал ему не говорить об учредителе ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и признан экстремистской организацией) Алексее Навальном и не выражать неприязни к главе Белоруссии Александру Лукашенко — все ради возможности дружественных связей Каталонии с российским государством.

Следствие также не исключает, что люди из окружения Пучдемона каким-то образом причастны к российско-китайскому бизнесу в области энергетики, с которым связан Дмитренко. Сам россиянин свою связь с российской разведкой отрицает и даже подавал апелляцию на решение суда, признавшего, что он с ней сотрудничал.

В мае текущего года Национальная судебная коллегия Испании прекратила расследование о вмешательстве России в деятельность сепаратистов, начатое в 2019 году. Стало известно, что все следствие строилось на показаниях одного осведомителя.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Тогда более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Мадрид не признал итогов голосования, лидеров сепаратистов признали виновными в мятеже и приговорили к длительным тюремным срокам. Их частично помиловали летом 2021 года: заменили реальные сроки на условные.