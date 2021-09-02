Мир
 
Последние новости
Объяснен парадоксальный рост заболеваемости COVID-19 в Израиле
Россиянин нашел и зарезал надругавшегося на его дочерью педофила
Россия задумалась о поставках гуманитарной помощи в Афганистан
Мордовский суд попросили выдворить в США осужденного за шпионаж в России Уилана
Назван срок превращения Крыма в «новую Анталью»
Сноуден на марафоне «Новое знание» предупредил россиян об опасности смартфонов
Курьер на велосипеде сбил двухлетнего ребенка в Москве и исчез 
На Украине рассказали о невозможности возврата к «русскому миру»
Названа новая опасность соцсетей
Женщина 100 дней снимала видео о жизни поросенка и убила его ради блюда
Новости партнеров
Прослушать новость

Сепаратистов Каталонии заподозрили в сотрудничестве с российскими шпионами

NIUS Diario: Испания начала расследование связей каталонских сепаратистов с Россией
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Matthias Oesterle / Globallookpress.com

Гражданская гвардия Испании (подразделение испанского МВДприм. «Ленты.ру») расследует предполагаемое сотрудничество окружения лидера сепаратистов Каталонии Карлеса Пучдемона (Carles Puigdemont) с российскими спецслужбами. Об этом сообщает NIUS Diario.

Политик и историк Жозеп Льюис Алай (Josep Lluis Alay), считают силовики, поддерживал связь с живущим в Каталонии бизнесменом Александром Дмитренко, которого Минюст Испании признал российским шпионом и лишил испанского гражданства. Подозревается, что российские спецслужбы таким образом пытались повлиять на попытку Каталонии отделиться от Испании.

По данным издания, полученными из доклада следователей в суд в Барселоне, Алай, близко общавшийся с Пучдемоном, советовал ему налаживать связи с Россией ради контрактов в сфере энергетики. Он также предлагал ему не говорить об учредителе ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и признан экстремистской организацией) Алексее Навальном и не выражать неприязни к главе Белоруссии Александру Лукашенко — все ради возможности дружественных связей Каталонии с российским государством.

Следствие также не исключает, что люди из окружения Пучдемона каким-то образом причастны к российско-китайскому бизнесу в области энергетики, с которым связан Дмитренко. Сам россиянин свою связь с российской разведкой отрицает и даже подавал апелляцию на решение суда, признавшего, что он с ней сотрудничал.

В мае текущего года Национальная судебная коллегия Испании прекратила расследование о вмешательстве России в деятельность сепаратистов, начатое в 2019 году. Стало известно, что все следствие строилось на показаниях одного осведомителя.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Тогда более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Мадрид не признал итогов голосования, лидеров сепаратистов признали виновными в мятеже и приговорили к длительным тюремным срокам. Их частично помиловали летом 2021 года: заменили реальные сроки на условные.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Испании потребовали отставки премьера за помилование сепаратистов
В Испании помиловали осужденных политиков-сепаратистов
Испания прекратила расследование о вмешательстве России в Каталонии
Европарламент лишил неприкосновенности мятежного главу Каталонии