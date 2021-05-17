Испания прекратила расследование о вмешательстве России в Каталонии

Национальная судебная коллегия Испании прекратила расследование о вмешательстве России в деятельность сепаратистов из Каталонии. Об этом пишет издание El Diario.

В материалах дела утверждалось, что российские шпионы вмешивались в действия каталонских сторонников движения за независимость. Дело возбудили два года назад после того, как испанская полиция отчиталась о предполагаемом вмешательстве, почти год назад оно оказалось в архиве, но об этом рассказали только сейчас.

Заместитель прокурора Мигель Анхель Карбальо упрекнул полицию в том, что она «предоставляла статьи из СМИ и утверждения одного осведомителя».

В 2019 году Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии. Москва все обвинения отрицает.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Тогда более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Мадрид не признал итогов этого волеизъявления.

Позже Верховный суд Испании признал организаторов референдума о независимости автономии виновными в мятеже и приговорил их к длительным тюремным срокам.