Протестующие в Каталонии спели «Калинку» после того, как движение за независимость региона обвинили в связях с Россией. Видео опубликовано в Telegram-канале «Каталонский карантин».

На кадрах активисты стоят у казарм Гражданской Гвардии в Барселоне хлопают и поют песню на русском. У одного из протестующих виден каталонский флаг.

В 2019 году Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии. 28 октября стало известно, что в испанском суде появились данные о готовности представителей России прислать на помощь сепаратистам Каталонии 10 тысяч солдат.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Тогда более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. После этого Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии и призвал все страны мира признать ее суверенным государством. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. В результате беспорядков пострадали 893 человека. Мадрид не признал итогов этого волеизъявления.

Позже Верховный суд Испании признал организаторов референдума о независимости автономии виновными в мятеже и приговорил их к длительным тюремным срокам.