Каталония помешала визиту короля Испании

Протестующие в Каталонии попытались помешать визиту короля Испании Филиппа VI, который должен приехать в регион в понедельник, 20 июля. Об этом сообщает Catalunya Diary.
Сторонники отделения Каталонии завалили железную дорогу горящими шинами. Из-за этого властям пришлось приостановить движение поездов на маршруте Фигерас — Барселона — Мадрид. Протестующие также разбросали листовки с изображением перечеркнутой короны.
Помимо этого, демонстранты начали протестное шествие к монастырю Поблет: именно его и должны посетить Филипп VI и его жена Летисия. В руках протестующих таблички с надписью «Catalunya no té rei» («У Каталонии нет короля»).
Каталонский парламент провозгласил независимость от Испании 27 октября 2017 года. Решение было принято путем тайного голосования. Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября того же года, более 90 процентов проголосовавших высказались за выход из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов референдума не признал.