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В Испании помиловали осужденных политиков-сепаратистов

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Ориол Жункерас
Ориол Жункерас
Фото: Nacho Doce / Reuters

Власти Испании помиловали политиков-сепаратистов, осужденных за организацию признанного незаконным референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщил в Twitter глава правительства страны Педро Санчес.

Политик подчеркнул, что речь идет о частичном помиловании: осужденным отменят реальные сроки тюремного заключения, но обвинительные приговоры останутся в силе. «Мы приняли это решение, потому что это лучший вариант для Каталонии и Испании», — подчеркнул он.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Тогда более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. После этого глава правительства Карлес Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии и призвал все страны мира признать ее суверенным государством.

Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. В результате беспорядков пострадали 893 человека. Мадрид не признал итогов этого волеизъявления.

Позже Верховный суд Испании признал организаторов референдума о независимости виновными в мятеже и приговорил их к длительным тюремным срокам.


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