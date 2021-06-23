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В Испании потребовали отставки премьера за помилование сепаратистов

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Педро Санчес
Педро Санчес
Фото: Juan Medina / Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес должен уйти в отставку из-за своего решения о частичном помиловании каталонских сепаратистов. Об этом заявил лидер оппозиционной «Народной партии» Пабло Касадо у себя в Twitter.

По мнению Касадо, глава правительства должен назначить новые выборы и уйти в отставку. «Сжигайте мосты и езжайте к антииспанским националистам. Вы встаете на неправильную сторону истории, и она вас не отпустит», — написал политик.

Днем ранее стало известно, что власти Испании частично помиловали лидеров сепаратистского движения Каталонии. Их отпустили из заключения, однако обвинительные приговоры не отменили — им до сих пор запрещено участвовать в выборах и занимать государственные должности.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Тогда более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. После этого глава правительства Карлес Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии и призвал все страны мира признать ее суверенным государством.

Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. В результате беспорядков пострадали 893 человека. Мадрид не признал итогов этого волеизъявления.

Позже Верховный суд Испании признал организаторов референдума о независимости виновными в мятеже и приговорил их к длительным тюремным срокам.

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