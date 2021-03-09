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Европарламент лишил неприкосновенности мятежного главу Каталонии

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Карлес Пучдемон
Карлес Пучдемон
Фото: Johanna Geron / Reuters

Европарламент проголосовал за то, чтобы лишить депутатской неприкосновенности бывшего главу правительства мятежной Каталонии Карло Пучдемона и еще двоих законодателей-сепаратистов, которых Испания обвинила в попытке свержения государственного строя. Об этом сообщает Reuters.

По сообщениям источников, голоса были отданы однозначно в пользу такого решения.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Тогда более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. После этого Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии и призвал все страны мира признать ее суверенным государством.

Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. В результате беспорядков пострадали 893 человека. Мадрид не признал итогов этого волеизъявления.

Позже Верховный суд Испании признал организаторов референдума о независимости автономии виновными в мятеже и приговорил их к длительным тюремным срокам.

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