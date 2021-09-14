13 радикально настроенных сепаратистов в Каталонии обвинили в связях с террористами

Судья Национальной судебной коллегии Испании обвинил 13 радикально настроенных сторонников независимости Каталонии в членстве в террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юридическое ведомство.

Отмечается, что группу сепаратистов, которые поддерживали каталонские «Комитеты в защиту республики», задержали еще в 2019 году. Девятерых из них также заподозрили в незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ.

2 сентября сообщалось, что гражданская гвардия Испании расследует предполагаемое сотрудничество окружения лидера сепаратистов Каталонии Карлеса Пучдемона с российскими спецслужбами. Так, политика и историка Жозепа Льюиса Алая заподозрили в связи с живущим в Каталонии бизнесменом Александром Дмитренко, которого испанский Минюст признал российским шпионом и лишил испанского гражданства.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017-го. Тогда более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Мадрид не признал итогов голосования, лидеров сепаратистов признали виновными в мятеже и приговорили к длительным тюремным срокам. Их частично помиловали летом 2021 года: заменили реальные сроки на условные.