Мятежного главу Каталонии задержали на Сардинии

Бывшего главу правительства мятежной Каталонии Карлеса Пучдемона задержали на острове Сардиния в Италии. Об этом сообщает El Confidencial со ссылкой на источники.

Отмечается, что Пучдемона задержали по постановлению Верховного суда Испании. В ближайшее время итальянские власти должны будут решить, выдать ли его Испании или отпустить на свободу. Итальянская полиция подтвердила задержание мятежного политика, передает РИА Новости.

В марте этого года Европарламент проголосовал за то, чтобы лишить Пучдемона и еще двоих законодателей-сепаратистов депутатской неприкосновенности.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Тогда более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. После этого Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии и призвал все страны мира признать ее суверенным государством. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. В результате беспорядков пострадали 893 человека. Мадрид не признал итогов этого волеизъявления.

Позже Верховный суд Испании признал организаторов референдума о независимости автономии виновными в мятеже и приговорил их к длительным тюремным срокам.