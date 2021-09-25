Пучдемон рассказал о планах на будущее

Бывший лидер Каталонии Карлос Пучдемон, задержанный в Италии по запросу Испании и позже отпущенный на свободу, поделился своими планами на будущее, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

На пресс-конференции в Альгеро на острове Сардиния экс-лидер Каталонии рассказал, что планирует продолжить свое путешествие по Европе. 27 сентября, в понедельник, он намерен вернуться в Бельгию.

«Это были тяжелые часы, но данная попытка остановить меня не увенчалась успехом», — подчеркнул Пучдемон.

Пучдемона задержали 24 сентября на Сардинии по постановлению Верховного суда Испании. Итальянские власти пытались решить вопрос о возможной экстрадиции политика на испанскую территорию. Позже Пучдемона освободили, следующее заседание суда назначили на 4 октября.

В Каталонии начались массовые акции протеста в поддержку Пучдемона. Жители Барселоны вышли на митинг на центральной площади Святого Иакова. Аналогичные акции организовали и в других городах автономии.

1 октября 2017 года прошел референдум о независимости Каталонии, на котором более 90 процентов проголосовавших поддержали выход региона из состава Испании. После этого бывший глава правительства Пучдемон утвердил декларацию независимости Каталонии, а также обратился ко всем странами мира с просьбой признать ее суверенным государством. Позже Верховный суд Испании объявил организаторов референдума о независимости автономии виновными в мятеже и приговорил их к длительным тюремным срокам. Пучдемон бежал из страны.