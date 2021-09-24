В Каталонии начались акции в поддержку Пучдемона

Сторонники независимости Каталонии в разных городах региона начали выходить на акции протеста в поддержку бывшего лидера автономии Карлоса Пучдемона, который забыл задержан на Сардинии и позже отпущен на свободу. Об этом пишет газета La Vanguardia.

Так, в Барселоне люди собрались на митинг на центральной площади Святого Иакова. Аналогичные акции проводятся и в других городах автономии.

Ранее Пучдемона задержали на острове Сардиния в Италии по постановлению Верховного суда Испании. Итальянские власти должны были решить вопрос о его возможной экстрадиции на испанскую территорию. Позже суд постановил освободить бывшего главу правительства Каталонии из-под стражи. При этом Пучдемону запретили покидать остров в ближайшие дни, до окончания разбирательства по его ситуации. По информации адвоката, суд признал его задержание отвечающим нормам закона.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Тогда более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. После этого Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии и призвал все страны мира признать ее суверенным государством. Позже Верховный суд Испании признал организаторов референдума о независимости автономии виновными в мятеже и приговорил их к длительным тюремным срокам, а бывший глава правительства Каталонии бежал из страны.