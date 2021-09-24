Лучшего бойца UFC Джонса арестовали по подозрению в домашнем насилии

Бывшего чемпиона UFC Джонса арестовали в Лас-Вегасе, его подозревают в домашнем насилии

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс арестован в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом сообщает TMZ.

По информации источника, 34-летний спортсмен подозревается в домашнем насилии. Сейчас американец находится за решеткой. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

В четверг, 23 сентября, в одном из баров Нью-Джерси был арестован американский боец смешанного стиля (MMA) Диллон Дэнис. Его обвиняют в хулиганстве.

Джонс — самый молодой чемпион в истории UFC (выиграл титул в 23 года). Также на его счету восемь защит пояса за четыре года. Спортсмен занимает первую строчку рейтинга организации вне зависимости от весовых категорий.