Девушка-боец MMA восхитила фанатов фото в мини-шортах

Девушка-боец смешанного стиля (MMA) Перл Гонсалес поделилась откровенным фото с подписчиками. Пост доступен в Instagram.

35-летняя американка предстала перед пользователями в розовых мини-шортах. В комментариях фанаты выражают восхищение фигурой Гонсалес. За сутки публикация набрала более 12 тысяч лайков.

Гонсалес регулярно публикует откровенные фото. В частности, 8 сентября американка снялась в полупрозрачном белье.

Спортсменка выступает в промоушене Bare Knuckle FC, где боксирует на голых кулаках. В июне Гонсалес успешно дебютировала в организации, одержав победу над Карисей Сигала.

Гонсалес известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Invicta FC. На ее счету десять побед при пяти поражениях.