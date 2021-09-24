Игорь Крутой раскрыл реакцию родственников на его внебрачного сына

Продюсер и композитор Игорь Крутой заявил, что его родственники положительно отреагировали на новость о том, что у него есть внебрачный сын Яков. Об этом он рассказал в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

По словам Крутого, его дочь Саша общается с его внебрачным сыном. Она нашла его в соцсетях и предложила встретиться в Москве. Яков согласился на встречу.

23 сентября сообщалось, что Игорь Крутой признал наличие внебрачного сына. Он также раскрыл подробности первого разговора с молодым человеком. Крутой принял Якова в семью, а также обеспечил домом и машиной.

67-летний Игорь Крутой — советский и российский композитор, народный артист России и Украины.