Продюсер Игорь Крутой подтвердил, что у него есть внебрачный сын

Российский композитор и продюсер Игорь Крутой признал наличие внебрачного сына. Об этом музыкант рассказал в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Ведущий ток-шоу поинтересовался у Крутого, правда ли, что в жизни 67-летнего композитора появился некий Яков Мирошников, который называет его своим отцом. Подтвердив это, музыкант рассказал о своем первом разговоре с молодым человеком.

По словам Крутого, уже взрослый Яков позвонил ему и предложил встретиться. В ответ на это звезда российского шоу-бизнеса стал настаивать на генетическом тесте. «Я ему говорю, давайте сдадим ДНК-тест, а потом, по итогам этого анализа, решим, встретимся мы или нет», — вспомнил Крутой.

Отмечается, что Мирошников узнал о том, что знаменитый композитор является его настоящим отцом незадолго до смерти матери, работавшей в одном из дорогих бутиков столицы. В настоящее время известно, что Крутой принял Якова в семью, а также обеспечил домом и машиной.