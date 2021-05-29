Россиянин заявил о близком родстве с актером Александром Абдуловым

Россиянин заявил, что состоит в близком родстве с актером Александром Абдуловым и является его внебрачным сыном. Об пишет в субботу, 29 мая, издание «Комсомольская правда».

По словам 47-летнего Сергея Шипотько, в 2016-м его мать перед смертью рассказала об отце. Он отметил, что та находилась в тяжелом состоянии после перелома тазобедренной кости.

Шипотько заявил, что его мать и известный актер познакомились в Москве, когда ей было 22-23 года. «Она у меня была театралкой, часто ходила на представления, собирала открытки и пластинки артистов, любила музыку. И вот где-то в Москве они пересеклись, как именно завязались отношения, я не знаю», — заметил он и добавил, что отношения его матери продлились примерно полгода.

Затем россиян вспомнил, что в детстве его мать ездила к известному актеру, но тот попросил не распространять информацию о родстве. «Он сказал маме, что не примет ребенка. (...) У него таких сыновей много», — рассказал Шипотько. Он также отметил, что сдавал ДНК-тест, который показал 50-процентное родство.

По информации издания, слова россиянина пока не подтверждены.

Александр Абдулов скончался 3 января 2008 года после тяжелой болезни. Его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Актер был известен по таким фильмам, как «Обыкновенное чудо» (1978), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Дом, который построил Свифт» (1983), «Формула любви» (1984) и «Убить дракона» (1988). За свои работы в театре и кино был неоднократно удостоен различных наград и званий. В 1991-м он стал народным артистом России.