В связи с непогодой в российский регион для помощи населению направят спасателей

ТАСС: в пострадавшие от непогоды районы Дагестана отправят МЧС для помощи населению

В районы Дагестана, которые больше всего пострадали от непогоды, отправят спасателей. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что спасатели также займутся оценкой разрушений. В главном управлении МЧС по региону развернули оперативный штаб.

По данным агентства, в республике сильные дожди повредили ряд дорог. Несколько трасс перекрыты. В трех горных районах оказалось нарушено энергоснабжение.

Ранее синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО) выпадет около половины месячной нормы осадков и мокрый снег.