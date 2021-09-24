Россиянам назвали самые мистические достопримечательности Сочи

Заброшенные санатории и отели давно стали своеобразными достопримечательностями Сочи. Сюда часто ходят туристы, чтобы сделать фото у мистических развалин, а артисты иногда снимают музыкальные клипы. «Комсомольская правда» назвала самые популярные заброшенные здания в Сочи.

Наиболее известен санаторий имени Орджоникидзе. Внешне напоминающий дворец, он строился еще во времена Иосифа Сталина. Однако с распадом Советского Союза санаторий оказался заброшен, и вот уже три десятка лет здесь нет ни внятного собственника, ни реконструкции. Несмотря на это, вскоре, как пишет «КП», здание обещают восстановить и сделать в нем санаторий для детей.

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На втором месте оказался ресторан на горе Ахун. Еще в 70-е годы прошлого века он был почти самым модным местом на курорте, однако спустя 50 лет ресторан оказался в запустении и оброс множеством таинственных легенд. Одна из них гласит, что ресторан размещен на отметке в 666 метров над уровнем моря, а экстрасенсы зафиксировали на его территории портал в иное измерение. Согласно другой легенде, в ресторане должна была проходить свадьба, однако кортеж попал в аварию. Теперь по комнатам заведения якобы бродит призрак умершей невесты.

На третьем месте по таинственности — старая дорога на Красную поляну. Ее перекрыли после того, как к Олимпиаде-2014 построили новую современную трассу. Старая дорога находится в ущелье, вдоль реки Мзымта, передвижение по ней было небезопасным.

Четвертыми в рейтинге стали подземные туннели. Согласно легенде, они начинаются в сквере у Зимнего театра и проходят на глубине в 20 метров под землей к концертному залу Фестивальный и в сторону морского порта под улицей Орджоникидзе. Существует поверье, что эти подземные пути были проложены давно, от форта Александрия до артиллерийской батареи, которая располагалась на горе Батарейка.

Наконец, топ-5 замыкает дача полковника царской жандармерии Андрея Квитко, построенная в начале XX века. В годы СССР здесь располагались санатории, а во времена Великой Отечественный войны — госпиталь. Сейчас здание разрушено.