В Минздраве оценили смертность от туберкулеза в России

Глава Минздрава: смертность от туберкулеза в России снизилась в пять раз за 20 лет

Смертность от туберкулеза в России достигла исторического минимума. За последние 20 лет она снизилась в пять раз, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, его слова передает РИА Новости.

«За последние 20 лет заболеваемость туберкулезом в России снизилась почти в три раза, а показатель смертности снизился в пять раз и достиг исторического минимума», — оценил заболеваемость туберкулезом глава Минздрава.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили случаи заболевания холерой в России. Отмечается, что благодаря своевременной диагностике, мерам по эпидемиологическому надзору и наличию лекарственных препаратов эпидемий в Российской Федерации не было с1926 года.