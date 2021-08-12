Академик предупредил курильщиков о новых опасных болезнях легких

Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин предупредил курильщиков о новых заболеваниях легких, которые вызывают электронные сигареты. Его слова приводят «Известия».

Эксперт подчеркнул, что эта тема была крайне актуальна до начала пандемии коронавируса, американские врачи били тревогу, поскольку вейпы и иные заменители табака поражали органы дыхания, особенно у молодых.

«И сейчас возникли новые легочные заболевания, которые связаны с применением электронных сигарет. Это очень серьезная проблема. И я хочу сказать, что Россия пока, к большому сожалению, этому уделяет очень мало внимания. Хотя проблема предельно актуальна. Ее тоже предстоит решать в будущем», — сказал Чучалин.

Он также предупредил, что у определенной части больных после пандемии будет процветать туберкулез, поскольку коронавирус наносит удар по иммунной системе. Вторая проблема, которая стоит на повестке дня — это ожидание роста числа больных с раком легких, особенно у тех, кто перенес COVID-19 с поражениями этого органа.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала ограничить продажу электронных сигарет теми же способами, что регулируются обычные, в том числе с помощью маркировок о вреде для здоровья.

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай заявил, что Минздрав планирует ввести новые меры по борьбе с курением после доклада ВОЗ, которые коснутся электронных сигарет. В частности, это производство стандартных по размеру обезличенных упаковок, на которых 75 процентов площади будет занимать картинка или фото с предупреждением о вреде употребления никотиновых изделий.

