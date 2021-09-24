Преподавательница случайно переспала со студентом и пожалела об этом

Молодая преподавательница случайно переспала с одним из своих студентов, а затем увидела его на лекции и пожалела о своем поступке. Она написала в посте на сайте Reddit, что боится, что поставила свою научную карьеру под угрозу.

25-летняя девушка поделилась своей историей в сабреддите Today I Fucked Up («Сегодня я оплошал»). По ее словам, она недавно закончила аспирантуру и начала работать преподавателем на полставки. Часть лекций она читает большому потоку, в котором больше 100 студентов. «Я привыкла к тому, что студенты со мной флиртуют, потому что я не намного старше их, но я всегда от этого отгораживаюсь», — написала она.

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Однажды автор поста пошла в клуб с подругами и познакомилась с молодым человеком. Он сделал комплимент ее топу с глубоким вырезом, и между ними завязалось общение. Через некоторое время пара уехала домой к парню и занялась сексом. Утром аспирантка ушла и больше не вспоминала про своего нового знакомого.

Однако через неделю она увидела его среди студентов, когда проводила лекцию для общего потока. Она рассказала, что всячески пыталась избегать зрительного контакта с молодым человеком и делала вид, что его не существует. «Я беспокоюсь, что он сплетничает обо мне с другими студентами, и это испортит мою репутацию», — сказала девушка.

Пользователи оставили множество шуточных комментариев под постом. «Уверен, все его друзья уже знают о том, что произошло», — написал один из них. Другой добавил: «Вообще, это может поставить под угрозу вашу карьеру. Надеюсь, эта ночь того стоила».

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