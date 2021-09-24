Беглов освободил от должности двух вице-губернаторов Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжения об освобождении от должности вице-губернаторов Александра Бельского и Николая Бондаренко. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Кроме того, он освободил от должности главу комитета Петербурга по социальной политике Александра Ржаненкова, главу администрации Выборгского района города Валерия Гарнеца, а также главу администрации Приморского района Николая Цеда. Уточняется, что они стали депутатами по результатам сентябрьских выборов и вошли в состав фракции «Единая Россия».

По данным издания, Бельского тоже рассматривают в качестве кандидата на пост следующего спикера городского парламента. Его должность вице-губернатора города может занять глава одного из районов.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что, согласно результатам выборов в Государственную Думу, «Единая Россия» получает 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, партия« Новые люди» — 13 мандатов.