Собянин, Воробьев и Трутнев откажутся от депутатских мандатов

РИА: Собянин, Воробьев, Трутнев и Якушев откажутся от мандатов в Госдуму

Мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, полномочный представитель президента России в ДВФО Юрий Трутнев, а также полпред президента в УФО Владимир Якушев откажутся от депутатских мандатов в Государственную думу восьмого созыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в партии «Единая Россия».

Отмечается, что указанную информацию подтвердил также другой источник, близкий к партии.

Второй собеседник агентства сообщил, что итоговые списки депутатов нового созыва нижней палаты парламента должны быть подготовлены и размещены на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в течение пяти дней.

Мэр Собянин возглавлял региональную группу «Единой России» №38 на прошедших 17-19 сентября выборах. Губернатор Воробьев — группу №39 в Подмосковье, Трутнев — группу №1, в состав которой вошли фактически все регионы Дальневосточного округа, а Якушев — региональную группу №9, в составе которой были Тюменская и Курганская области, ХМАО и ЯНАО.

Ранее Собянин положительно оценил активность москвичей на выборах. По его словам, явка по столице составила 50 процентов. «В Москве небывалая активность, около 50 процентов избирателей пришли и проголосовали», — сказал он.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что, согласно итогам выборов в Госдуму, «Единая Россия» получает 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, партия« Новые люди» — 13 мандатов.