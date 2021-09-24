Полицейского обвинили в убийстве студента в ходе протестов в Колумбии

Прокуратура Колумбии обвинила майора полиции Хорхе Марио Молано (Jorge Mario Molano) в убийстве безоружного студента в ходе протестов, которые прошли в стране в мае. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным следствия, полицейский застрелил 19-летнего Сантьяго Мурильо (Santiago Murillo), когда он шел домой по улице после протестных акций. За несколько минут до этого демонстранты забросали полицейских камнями, а правоохранители в ответ открыли предупредительную стрельбу в воздух.

Молано отрицает обвинения в свой адрес. Его адвокат заявил, что офицер покинул место преступления на мотоцикле за две минуты до выстрела в сторону студента. При этом сторона обвинения уточнила, что пуля, найденная в теле жертвы, была выпущена из пистолета подозреваемого. На данный момент расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что полицейского из города Рочестер в американском штате Нью-Йорк обвинили в убийстве чернокожего Дэниела Пруда, которого задушили мешком во время задержания. Семья жертвы обвинила правоохранительные органы в смерти мужчины и потребовала возбудить уголовное дело. В задержании Пруда участвовали трое полицейских, однако обвинения предъявили только одному из них.