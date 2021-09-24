Американскому полицейскому предъявили обвинения в убийстве чернокожего

Только одного полицейского из Рочестера (штат Нью-Йорк) обвинили в убийстве чернокожего Дэниела Пруда, которого задушили мешком во время задержания. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление полиции.

Департамент полиции Рочестера выдвинул обвинения в отношении сотрудника Марка Вона, который участвовал в задержании. По словам обвинения, действия офицера в итоге привели к тому, что чернокожий скончался. С требованием начать уголовное дело выступила семья Пруда, которая обвиняет полицию в убийстве Дэниела.

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В марте 2020 года Пруда попытались арестовать после того, как он бегал по улице голым и кричал, что у него коронавирус. Тогда сотрудники полиции надели на него наручники и специальный мешок, предположительно предназначавшийся для защиты: офицеры боялись, что задержанный может плюнуть в них.

Однако камеры с нательных камер полицейских зафиксировали, что чернокожего также прижали к асфальту и удерживали в таком положении в течение двух минут. Вскоре мужчина перестал двигаться. Прибывшие на место медики провели необходимые реанимационные мероприятия и госпитализировали мужчину. Через неделю он скончался в больнице после отключения от системы жизнеобеспечения.

Согласно отчету о вскрытии, судмедэксперт округа Монро признал смерть Пруда убийством, вызванным асфиксией. Однако в документе также указано, что дополнительными факторами гибели стали обострение психического расстройства и острая интоксикация фенциклидином.