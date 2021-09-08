В США снесли главный памятник в столице Конфедерации

Местные власти снесли крупнейший памятник на мемориальной аллее американского Ричмонда в штате Вирджиния — бывшей столицы Конфедеративных Штатов Америки (КША). Конная статуя генерала Роберта Ли была осквернена во время массовых выступлений в 2020 году и стояла в таком виде более года, пока шли суды по поводу ее демонтажа, сообщает CNN.

Снос статуи транслировали местные и федеральные каналы. 12-тонную скульптуру сняли с постамента, распилили на куски и увезли. За процессом наблюдала толпа, часть людей скандировала кричалки движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»). В ходе прошлогодних массовых беспорядков из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании его полицейскими протестующие разрисовали постамент статуи и обстреляли ее из пейнтбольных ружей.

Власти Ричмонда собираются «переосмыслить» аллею, с которой ранее были убраны все остальные памятники деятелям Конфедерации. Планируется также вынуть «капсулу времени» с артефактами конфедератов, которую под памятник генералу Ли заложили при его установке, и заменить на новую — с фотографией вскарабкавшихся на монумент демонстрантов, медицинской маской и другими напоминаниями о 2020 годе.

Генерал Ли подписывал договор о капитуляции сил КША в конце Гражданской войны и после этого стал знаменит как символ примирения сторон. В 2020 году на фоне протестов его образ был переосмыслен как связанный с расовым угнетением, и в декабре его статую убрали из Капитолия в Вашингтоне.