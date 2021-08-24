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Американец получил тюремный срок за сожжение флага Black Lives Matter

Лидеру движения Proud Boys в США дали пять месяцев тюрьмы за сожженный флаг BLM
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Фото: Maranie Staab / Reuters

Одному из основателей реакционной группы Proud Boys («Гордые парни») Генри Таррио дали более пяти месяцев тюрьмы за сожжение флага марксистского движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны») на митинге за бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание Axios.

Таррио арестовали в связи с акцией в декабре в Вашингтоне — на ней он участвовал в сожжении флага BLM, который ранее был украден с фасада исторической церкви чернокожих американцев. Кроме того, его обвинили в попытке заполучить запрещенный законами штата магазин повышенной емкости для огнестрельного оружия.

Активист признал, что он сжигал флаг, но не знал, откуда сожженное знамя было украдено. По поводу самого акта, за который его судят, он не выказал никакого раскаяния и даже написал в социальных сетях, что гордится содеянным. Позже он, однако, извинился, но судья, рассматривавший дело, пришел к выводу, что Таррио не раскаивается. Прокуратура запрашивала для него три месяца тюрьмы и три месяца условного срока, суд присудил ему 155 дней заключения.

В начале 2021 года появилась информация, что Таррио некоторое время работал информатором американских спецслужб. Сообщается, что он делал это после того, как был осужден за мошенничество.

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