Евросоюз призвал Россию к ответственному поведению в киберпространстве и пообещал рассмотреть случаи киберпреступлений, приписываемых российской стороне, на европейском уровне. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Ряд стран-членов ЕС столкнулся с вредоносной киберактивностью, которая получила общее название Ghostwriter, и они связывают эти действия с российским государством», — отметил представитель объединения. По его словам, Россия должна следить за безопасностью в онлайн-пространстве и пресекать преступную деятельность.

Ранее сообщалось, что Боррель обсудил перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Брюсселя с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе переговоров дипломаты коснулись ситуации в Афганистане, а также затронули широкий круг актуальных региональных вопросов, включая ситуацию на Украине и в Мали, вокруг иранской ядерной сделки и ближневосточного урегулирования.