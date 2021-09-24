ЦИК оценил прошедшие выборы в Госдуму

Прошедшие выборы в Государственную Думу можно назвать состоявшимися. Такую оценку дала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Ее слова приводит ТАСС.

По утверждению главы Центризбиркома, итоговые протоколы по выборам в Госдуму «объективно отражают результат голосования».

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Ранее Памфилова заявила, что в ЦИК России за все время выборов в Государственную Думу не поступило ни одной жалобы, которая требует коллегиального рассмотрения. По ее словам, в Центральную избирательную комиссию поступило 200 обращений о возможной фальсификации голосования на выборах в Госдуму, еще 166 обращений были связаны с возможным принуждением к голосованию.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в период с 17 по 19 сентября. По утверждению Памфиловой, итоговая явка составила 51,72 процента. Председатель ЦИК на встрече с главой государства Владимиром Путиным отметила, что явка превысила показатель кампании 2016 года.