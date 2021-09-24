Европейским банкам предсказали большие проблемы

Европейские банки недооценивают риски при выдаче кредитов заемщикам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Из-за этого сектор может столкнуться с большой проблемой — ростом числа так называемых безнадежных долгов, когда заемщик не может вернуть деньги. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на предупреждение Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Член наблюдательного совета ЕЦБ Эдуард Фернандес-Болло в качестве примера привел гостиничный бизнес. Две трети используемых банками моделей оценки кредитных рисков недооценивают угрозы для компаний в этой индустрии. По расчетам банков, сейчас вероятность дефолта этих компаний ниже, чем до пандемии коронавируса.

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Подобный оптимизм объясняется тем, что кредиторы ожидают продолжения государственной поддержки гостиничного сектора. При этом Фернандес-Болло предупредил, что эти прогнозы ошибочны. Он добавил, что модели оценки рисков основываются на данных прошлого десятилетия и учитывают нулевую вероятность дефолта во время пандемии коронавируса, а сама оценка производится «механически, возможно, без должного рассмотрения».

Европейский регулятор призвал банки учитывать потенциальные риски при выдаче кредита, чтобы в будущем избежать накопления невыплаченных долгов. Тем не менее Фернандес-Болло отметил, что в настоящее время банковский сектор находится «в хорошем положении» и успешно борется с пандемией, в том числе благодаря мерам господдержки.