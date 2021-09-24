РПЦ назвала визит Константинопольского патриарха в Киев нарушением канонов

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назвал визит патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев, который он совершил 20-24 августа, приняв участие в праздновании 30-летия независимости Украины, грубым нарушением православных канонов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журнал состоявшегося 23 и 24 сентября заседания Синода, который опубликован на сайте церкви.

В сообщении РПЦ говорится, что патриарх Варфоломей с сопровождающими его лицами прибыл в Киев «без приглашения от патриарха Московского и всея Руси, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и законных иерархов Украинской православной церкви».

Ранее председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что патриарху Варфоломею не стоило приезжать на Украину, где большая часть верующих Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МК) не признает его своим пастырем.

В августе сообщалось, что визит Варфоломея на Украину обернулся протестами прихожан Украинской православной церкви (УПЦ), которые обвинили патриарха в захвате храмов УПЦ и вновь осудили за признание раскольников.

В 2018 году была создана Православная церковь Украины, которая объединила представителей неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). В январе 2019-го Варфоломей передал ей томос об автокефалии. Спустя несколько месяцев почетный украинский патриарх Филарет (Денисенко) объявил о восстановлении УПЦ КП.