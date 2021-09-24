Манекенщица назвала увеличивающую ягодицы модель бикини

Бразильская манекенщица и инфлюэнсер назвала модель бикини, которая визуально увеличивает ягодицы. Ее слова приводит Daily Star.

28-летняя Луана Сандиен (Luana Sandien) рассказала, что начала носить плавки в форме буквы V, которые практически полностью оголяют ягодицы. Отмечается, что подобный купальник получил название Whale tail из-за его сходства с хвостом кита.

По словам манекенщицы, знаменитости начали массово публиковать фотографии, на которых они позируют в подобных плавках. Среди них — предпринимательница Ким Кардашьян, а также супермодели Эмили Ратаковски и Ирина Шейк. «Я повторила за звездами и поняла, почему им так нравится этот тренд», — подчеркнула Сандиен.

Героиня материала отметила, что бикини Whale tail создает иллюзию тонкой талии и пышных ягодиц. «Невероятно, как фигуру может полностью изменить маленький кусочек ткани. Я скупила этот купальник во всех расцветках», — заключила бразильянка.

Ранее в сентябре другая модель купальников стала модной среди взрослых женщин. Речь идет о слитных комплектах с длинными рукавами. Описанное бикини летом предпочитали такие звезды, как 54-летняя и 46-летняя актрисы Николь Кидман и Шарлиз Терон, 50-летняя телеведущая Аманда Холден и 49-летняя модель и актриса Камерон Диас.