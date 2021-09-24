Зеленскому предрекли бегство в Россию

Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит бегство в Россию. Об этом в своем Telegram написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

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Он предрек, что такое развитие событий возможно в случае утверждения на Украине законопроекта «Об олигархах», который превращает страну «в монархию под руководством Владимира Первого». «Сам Зеленский будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнется: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси в офис президента. Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно, что все это на Украине не пройдет и завершится одним — Ростовом», — предсказал он.

В феврале 2014 года президент Украины Виктор Янукович сбежал из страны, прилетев в Ростов-на-Дону.

17 сентября экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала политику Зеленского. По ее словам, президент станет пиариться и «бить кулачком», предупреждая не допустить повышения цен на газ для граждан. Однако разницу с рыночной ценой придется оплачивать местному руководству. «Поэтому необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют. И если Зеленский при этом действительно "запустит" закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича», — подчеркнула она.