Афганские беженцы напали на женщину-военнослужащего в США

Беженцы из Афганистана атаковали женщину-военнослужащего в лагере Форт-Блисс в Нью-Мексико

Беженцы из Афганистана атаковали женщину-военнослужащего в лагере Форт-Блисс в Нью-Мексико. Об этом сообщает NBC News.

Нападение было совершено небольшой группой эвакуированных мужчин. Не уточняется, что они именно афганцы, однако подвергшаяся нападению женщина работала конкретно с беженцами из Афганистана.

Подробностей нападения и степени травм жертвы пока нет. Армия усилила патрулирование в лагере, а Федеральное бюро расследований (ФБР) открыло дело.

23 сентября других двух беженцев, эвакуированных из Афганистана, обвинили в преступлениях, которые они совершили после прибытия на военную баз Форт-Маккой в штате Висконсин. 20-летний Бахрулла Нури обвиняется в сексуальных преступлениях против двух несовершеннолетних девушек в возрасте до 16 лет. 32-летний Мохаммад Харун Имаад напал на свою супругу и пытался ее задушить.